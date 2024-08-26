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Гессен-Дармштадт
1855
Гессен-Дармштадт
Период:
1806-1872
1806-1872
Людвиг I
1806-1830
Людвиг II
1830-1848
Людвиг III
1848-1872
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Гессен-Дармштадт
1855
Монеты Гессен-Дармштадт 1855 года
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Серебро
Медь
Серебряные монеты
2 гульдена 1855
Средняя цена
240 $
Продажи
0
56
1 гульден 1855
Средняя цена
380 $
Продажи
0
17
1/2 гульдена 1855
Средняя цена
540 $
Продажи
0
26
6 крейцеров 1855
Средняя цена
200 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1855
Средняя цена
60 $
Продажи
0
2
1 крейцер 1855
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
Геллер 1855
Средняя цена
10 $
Продажи
0
2
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Зактрыть
Гессен-Дармштадт
Период
1806-1872
Категория
Зактрыть
???
Гессен-Дармштадт
Период
1806-1872
Людвиг I
1806-1830
Людвиг II
1830-1848
Людвиг III
1848-1872
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