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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1855 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1855
Средняя цена 240 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1 гульден 1855
Средняя цена 380 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1855
Средняя цена 540 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1855
Средняя цена 200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1855
Средняя цена 60 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1855
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1855
Средняя цена 10 $
Продажи
0 2
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