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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

2 гульдена 1855 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 2 гульдена 1855 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 2 гульдена 1855 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1855
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1855 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 31246 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе Gärtner - February 8, 2019
Продавец Gärtner
Дата 8 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1855 на аукционе GINZA - August 9, 2018
Продавец GINZA
Дата 9 августа 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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