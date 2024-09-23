Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
2 гульдена 1855 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 2 гульдена
- Год 1855
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1855 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 31246 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 8 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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