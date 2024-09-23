Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Геллер 1855 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,16 - 1,46 гр
- Диаметр 17,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Геллер
- Год 1855
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1855 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 584 проданному на аукционе Russiancoin за 850 RUB. Торги состоялись 9 июля 2020.
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