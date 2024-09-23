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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Геллер 1855 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Геллер 1855 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Геллер 1855 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,16 - 1,46 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Геллер
  • Год 1855
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1855 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 584 проданному на аукционе Russiancoin за 850 RUB. Торги состоялись 9 июля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (1)
Гессен-Дармштадт Геллер 1855 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт Геллер 1855 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1855 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB

Где продать?

Для продажи Геллер 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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