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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Медные монеты Геллер Людвига III - Гессен-Дармштадт

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Геллер 1848-1855

Год Знак Описание Продажи Продажи
1848 0 01849 0 91850 0 61851 0 11852 0 01853 0 71854 0 11855 0 2
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