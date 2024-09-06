Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Геллер 1851 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Геллер 1851 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Геллер 1851 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,16 - 1,46 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Геллер
  • Год 1851
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1851 года. Это медная монета периода Людвига III

Сохранность
  • Все фирмы
  • Денга1700 (1)
Гессен-Дармштадт Геллер 1851 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Гессен-Дармштадт Геллер 1851 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Геллер 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвига III Монеты Гессен-Дармштадт 1851 года Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские медные монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом Геллер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск