Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Геллер 1851 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1851 года. Это медная монета периода Людвига III
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