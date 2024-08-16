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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1851 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1851
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1851
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1851
Средняя цена
Продажи
0 1
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