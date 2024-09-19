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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Геллер 1850 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Геллер 1850 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Геллер 1850 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,16 - 1,46 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Геллер
  • Год 1850
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1850 года. Это медная монета периода Людвига III

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (6)
Гессен-Дармштадт Геллер 1850 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1850 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1850 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1850 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1850 на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1850 на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Геллер 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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