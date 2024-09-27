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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Геллер 1849 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Геллер 1849 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Геллер 1849 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,16 - 1,46 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Геллер
  • Год 1849
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1849 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 66 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Russiancoin (7)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт Геллер 1849 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1849 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1849 на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1849 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1849 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1849 на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1849 на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1849 на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1849 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR

Где продать?

Для продажи Геллер 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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