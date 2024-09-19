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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1849 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1849
Средняя цена 470 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 крейцер 1849
Средняя цена 3 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1849
Средняя цена 75 $
Продажи
0 9
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