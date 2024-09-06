Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
2 гульдена 1849 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 2 гульдена
- Год 1849
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1849 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1000 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- UBS (1)
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 21400 RUB
Где продать?
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