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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

2 гульдена 1849 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1849
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1849 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1000 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • UBS (1)
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1849 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1849 на аукционе Russiancoin - December 12, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 21400 RUB
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1849 на аукционе Russiancoin - October 31, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 31 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1849 на аукционе Russiancoin - October 3, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 3 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1849 на аукционе Russiancoin - September 5, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1849 на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1849 на аукционе Russiancoin - July 11, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1849 на аукционе Spink - June 25, 2019
Продавец Spink
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1849 на аукционе Russiancoin - June 13, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1849 на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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