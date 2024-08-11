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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Геллер 1854 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Геллер 1854 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Геллер 1854 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,16 - 1,46 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Геллер
  • Год 1854
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1854 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 2096 проданному на аукционе Katz Auction за 10 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2018.

Сохранность
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  • Katz (1)
Гессен-Дармштадт Геллер 1854 на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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