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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Геллер 1853 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Геллер 1853 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Геллер 1853 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,16 - 1,46 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Геллер
  • Год 1853
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1853 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе Russiancoin за 850 RUB. Торги состоялись 11 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (7)
Гессен-Дармштадт Геллер 1853 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Гессен-Дармштадт Геллер 1853 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1853 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Гессен-Дармштадт Геллер 1853 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1853 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1853 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Геллер 1853 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Геллер 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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