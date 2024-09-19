Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1/2 гульдена 1855 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1855
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 гульдена 1855 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 4138 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1350 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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