Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1/2 гульдена 1855 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1855 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1/2 гульдена 1855 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1855
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 гульдена 1855 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 4138 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1350 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Grün (5)
  • Höhn (2)
  • Karamitsos (2)
  • Katz (1)
  • Künker (8)
  • Möller (1)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1855 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвига III Монеты Гессен-Дармштадт 1855 года Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские серебряные монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом 1/2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск