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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты 1/2 гульдена Людвига III - Гессен-Дармштадт

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1/2 гульдена 1855

Год Знак Описание Продажи Продажи
1855 0 26
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