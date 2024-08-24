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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1855 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1855 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 6 крейцеров 1855 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1855
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1855 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1417 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1855 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1855 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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