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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты 6 крейцеров Людвига III - Гессен-Дармштадт

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6 крейцеров 1848-1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1848 0 61850 0 41851 0 01852 0 21853 0 41854 0 11855 0 21856 0 11
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6 крейцеров 1864-1867

Год Знак Описание Продажи Продажи
1864 0 131865 0 21866 0 111867 0 14
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