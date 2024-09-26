Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1867 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 2,46 гр
- Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1867
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1731 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 ANACS
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность MS65 ANACS
Цена
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Где продать?
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