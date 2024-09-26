Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1867 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1867 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 6 крейцеров 1867 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1731 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Heritage (2)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (1)
  • La Galerie Numismatique (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Sartor Numismatica (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе Sartor Numismatica - June 23, 2022
Продавец Sartor Numismatica
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе La Galerie Numismatique - November 9, 2017
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе La Galerie Numismatique - November 22, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе Heritage - December 4, 2014
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе Heritage - December 4, 2014
Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность MS65 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1867 на аукционе Hess Divo - August 29, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвига III Монеты Гессен-Дармштадт 1867 года Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские серебряные монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск