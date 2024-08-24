Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1867 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1867
Средняя цена 230 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1867
Средняя цена 80 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
3 крейцера 1867
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1867
Средняя цена 30 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1867
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск