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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1867 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Талер 1867 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1867 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1900 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
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  • Kroha (1)
  • Künker (2)
  • Teutoburger (1)
Гессен-Дармштадт Талер 1867 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1867 на аукционе Aurea - December 11, 2020
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 1400 CZK
Гессен-Дармштадт Талер 1867 на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1867 на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт Талер 1867 на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт Талер 1867 на аукционе CNG - March 25, 2014
Продавец CNG
Дата 25 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1867 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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