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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты Талер Людвига III - Гессен-Дармштадт

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Талер 1857-1871

Год Знак Описание Продажи Продажи
1857 0 151857 Гурт (CONVENTION VOM JANUAR 1857) 0 51857 Инкузный брак 0 11858 0 591859 0 541860 0 421861 0 321862 1 381863 0 421864 0 171865 0 251866 0 221867 0 71868 0 131869 0 141870 0 241871 0 10
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