Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1857 года. Инкузный брак (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Разновидность: Инкузный брак
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1857
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1857 года. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1657 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.
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