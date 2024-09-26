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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1857 года. Инкузный брак (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - Талер 1857 года Инкузный брак - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1857 года Инкузный брак - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1857
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1857 года. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1657 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
Гессен-Дармштадт Талер 1857 на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
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