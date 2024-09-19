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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1857 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1857
Средняя цена 290 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Талер 1857 Гурт (CONVENTION VOM JANUAR 1857)
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Талер 1857 Инкузный брак
Средняя цена 770 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1857
Средняя цена 2 $
Продажи
0 1
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