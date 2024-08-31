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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 пфенниг 1857 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1857 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1857 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,01 - 1,31 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1857
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 пфенниг 1857 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Russiancoin за 175 RUB. Торги состоялись 12 января 2017.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1857 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

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