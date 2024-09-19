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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Медные монеты 1 пфенниг Людвига III - Гессен-Дармштадт

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1 пфенниг 1857-1872

Год Знак Описание Продажи Продажи
1857 0 11858 0 01859 0 01860 0 131861 0 91862 0 31863 0 01864 0 01865 0 11866 0 21867 0 11868 0 101869 0 21870 0 151871 0 91872 0 31
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