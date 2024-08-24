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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 пфенниг 1866 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1866 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 пфенниг 1866 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,01 - 1,31 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 пфенниг 1866 года. Это медная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 6550 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1866 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Гессен-Дармштадт 1 пфенниг 1866 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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