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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1866 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1866
Средняя цена 300 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1866
Средняя цена 110 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
3 крейцера 1866
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1866
Средняя цена 40 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1866
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
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