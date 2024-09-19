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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1866 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Талер 1866 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1866 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1899 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
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  • Aurea (1)
  • Cayón (1)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
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  • Meister & Sonntag (1)
  • Rauch (1)
  • Savoca Numismatik (1)
  • Sonntag (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
922 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
766 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Aurea - December 11, 2020
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Savoca Numismatik - May 31, 2015
Продавец Savoca Numismatik
Дата 31 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Kroha - June 17, 2014
Продавец Kroha
Дата 17 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Felzmann - June 15, 2010
Продавец Felzmann
Дата 15 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1866 на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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