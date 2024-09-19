Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1866 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1866
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1899 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.
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- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 15 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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