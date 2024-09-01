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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1866 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 3 крейцера 1866 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 3 крейцера 1866 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,23 гр
  • Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 52 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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  • WAG (2)
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1866 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1866 на аукционе Coinhouse - December 14, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1866 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1866 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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