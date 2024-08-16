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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты 3 крейцера Людвига III - Гессен-Дармштадт

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3 крейцера 1848-1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1848 0 31850 0 11851 0 01852 0 01853 0 01854 0 11855 0 21856 0 1
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3 крейцера 1864-1867

Год Знак Описание Продажи Продажи
1864 0 81865 0 11866 0 41867 0 3
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