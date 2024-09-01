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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1856 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 3 крейцера 1856 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 3 крейцера 1856 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,23 гр
  • Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1856
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1856 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 5539 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 220 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1856 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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