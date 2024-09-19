Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1856 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1856
Средняя цена 390 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 гульден 1856
Средняя цена 190 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1856
Средняя цена 95 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
3 крейцера 1856
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1856
Средняя цена
Продажи
0 7
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск