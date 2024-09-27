Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1856 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 2,46 гр
- Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1856
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1856 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 64189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 212 USD. Торги состоялись 22 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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