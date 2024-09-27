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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1856 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1856 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 6 крейцеров 1856 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1856
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1856 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 64189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 212 USD. Торги состоялись 22 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1856 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1856 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1856 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1856 на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1856 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1856 на аукционе Hess Divo - December 3, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1856 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1856 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1856 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1856 на аукционе Hess Divo - August 29, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1856 на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1856 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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