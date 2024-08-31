Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
2 гульдена 1856 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 2 гульдена
- Год 1856
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1856 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
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