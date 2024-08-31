Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

2 гульдена 1856 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 2 гульдена 1856 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 2 гульдена 1856 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1856
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1856 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (7)
  • Heritage (1)
  • Heritage Eur (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (5)
  • Möller (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Numisor (1)
  • Rauch (2)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (1)
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Stack's - February 26, 2020
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Rauch - June 23, 2018
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Numisor - April 5, 2018
Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе HIRSCH - May 8, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1856 на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвига III Монеты Гессен-Дармштадт 1856 года Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские серебряные монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом 2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск