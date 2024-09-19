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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1856 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 гульден 1856 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 гульден 1856 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,58 гр
  • Чистого серебра (0,3061 oz) 9,522 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1856
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1856 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1364 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 420 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе BAC - April 23, 2018
Продавец BAC
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе BAC - September 5, 2017
Продавец BAC
Дата 5 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе BAC - December 16, 2016
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1856 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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