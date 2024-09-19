Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1856 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,58 гр
- Чистого серебра (0,3061 oz) 9,522 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 1 гульден
- Год 1856
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1856 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1364 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 420 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.
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Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
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