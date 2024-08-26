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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1854 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 3 крейцера 1854 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 3 крейцера 1854 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,23 гр
  • Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1854
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1854 года. Это серебряная монета периода Людвига III

Сохранность
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  • Felzmann (1)
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1854 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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