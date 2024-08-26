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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1864 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 3 крейцера 1864 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 3 крейцера 1864 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,23 гр
  • Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1864
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1864 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 2539 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1864 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1864 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1864 на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1864 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1864 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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