Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1864 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1864
Средняя цена 270 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1864
Средняя цена 65 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
3 крейцера 1864
Средняя цена 90 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 крейцер 1864
Средняя цена 30 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1864
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск