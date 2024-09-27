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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1864 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1864 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 6 крейцеров 1864 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1864
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1864 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1981 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 100 EUR. Торги состоялись 5 июня 2015.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (7)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1864 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1864 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1864 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1864 на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1864 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1864 на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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