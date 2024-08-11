Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1864 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,8 - 0,87 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 1 крейцер
- Год 1864
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1864 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 70 USD. Торги состоялись 4 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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