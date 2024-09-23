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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1864 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - Талер 1864 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - Талер 1864 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал Талер
  • Год 1864
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1864 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 26662 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1035 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Aurea - October 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Felzmann - January 17, 2022
Продавец Felzmann
Дата 17 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Russiancoin - September 27, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 27 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Künker - May 21, 2015
Продавец Künker
Дата 21 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Гессен-Дармштадт Талер 1864 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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