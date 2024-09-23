Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1864 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал Талер
- Год 1864
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1864 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 26662 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1035 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
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Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Felzmann
Дата 17 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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