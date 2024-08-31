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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1848 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 3 крейцера 1848 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 3 крейцера 1848 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,23 гр
  • Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1848
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1848 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 2533 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1848 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1848 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1848 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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