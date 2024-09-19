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Гессен-Дармштадт
1848
Гессен-Дармштадт
Период:
1806-1872
1806-1872
Людвиг I
1806-1830
Людвиг II
1830-1848
Людвиг III
1848-1872
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Гессен-Дармштадт
1848
Монеты Гессен-Дармштадт 1848 года
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Медь
Памятные
Серебряные монеты
2 гульдена 1848
Средняя цена
3600 $
Продажи
0
2
1 гульден 1848
Средняя цена
330 $
Продажи
0
17
6 крейцеров 1848
Средняя цена
45 $
Продажи
0
6
3 крейцера 1848
Средняя цена
95 $
Продажи
0
3
1 крейцер 1848
Средняя цена
55 $
Продажи
0
8
Медные монеты
Геллер 1848
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты
2 гульдена без года (1848) Смена правительства
Средняя цена
12000 $
Продажи
0
2
1 гульден 1848 "Свобода печати"
Средняя цена
450 $
Продажи
0
95
6 крейцеров 1848 Визит принцев на монетный двор
Средняя цена
—
Продажи
0
1
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Гессен-Дармштадт
Период
1806-1872
Категория
Зактрыть
???
Гессен-Дармштадт
Период
1806-1872
Людвиг I
1806-1830
Людвиг II
1830-1848
Людвиг III
1848-1872
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