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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1848 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1848
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 гульден 1848
Средняя цена 330 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1848
Средняя цена 45 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1848
Средняя цена 95 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1848
Средняя цена 55 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1848
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена без года (1848) Смена правительства
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 гульден 1848 "Свобода печати"
Средняя цена 450 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1848 Визит принцев на монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 1
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