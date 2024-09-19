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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

2 гульдена без года (1848) "Смена правительства" (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 2 гульдена без года (1848) "Смена правительства" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 2 гульдена без года (1848) "Смена правительства" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 2 гульдена
  • Год без года (1848)
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена без года (1848) года "Смена правительства". Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена без года (1848) "Смена правительства" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7518 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Гессен-Дармштадт 2 гульдена без года (1848) "Смена правительства" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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