2 гульдена без года (1848) "Смена правительства" (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена без года (1848) года "Смена правительства". Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

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