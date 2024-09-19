Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
2 гульдена без года (1848) "Смена правительства" (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 2 гульдена
- Год без года (1848)
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена без года (1848) года "Смена правительства". Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
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