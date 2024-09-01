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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1848 года ""Свобода печати"" (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 гульден 1848 года ""Свобода печати"" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 гульден 1848 года ""Свобода печати"" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1848
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1848 года ""Свобода печати"". Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1108 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1250 EUR. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
564 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1848 ""Свобода печати"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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