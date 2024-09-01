Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1848 года ""Свобода печати"" (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 1 гульден
- Год 1848
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1848 года ""Свобода печати"". Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 1108 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1250 EUR. Торги состоялись 16 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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