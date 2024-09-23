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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1848 года "Визит принцев на монетный двор" (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1848 года "Визит принцев на монетный двор" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 6 крейцеров 1848 года "Визит принцев на монетный двор" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1848
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1848 года "Визит принцев на монетный двор". Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 6600 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1848 "Визит принцев на монетный двор" на аукционе Künker - March 10, 2008
Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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