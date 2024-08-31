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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1848 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1848 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 6 крейцеров 1848 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1848
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1848 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 2438 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 55 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1848 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1848 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1848 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1848 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1848 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1848 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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