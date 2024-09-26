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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

2 гульдена 1848 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 2 гульдена 1848 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1848
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1848 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 917 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 6250 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Sonntag (1)
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1848 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1848 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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