Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
2 гульдена 1848 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 2 гульдена
- Год 1848
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1848 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 917 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 6250 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2015.
Сохранность
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- Höhn (1)
- Sonntag (1)
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