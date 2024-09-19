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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1848 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1848 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 крейцер 1848 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1848
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1848 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе AURORA за 15000 RUB. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1848 на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1848 на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1848 на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1848 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1848 на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1848 на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1848 на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1848 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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