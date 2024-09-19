Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1848 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 1 крейцер
- Год 1848
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1848 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе AURORA за 15000 RUB. Торги состоялись 29 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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