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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1848 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 гульден 1848 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 гульден 1848 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1848
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1848 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 2181 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1021 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
843 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе Felzmann - March 2, 2016
Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1848 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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