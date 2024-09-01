Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1848 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 1 гульден
- Год 1848
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1848 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 2181 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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