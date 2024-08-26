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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1866 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1866 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 крейцер 1866 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 - 0,87 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 2541 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1866 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1866 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1866 на аукционе Auctiones - February 21, 2016
Продавец Auctiones
Дата 21 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 CHF
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1866 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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